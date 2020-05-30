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    • Ekonomi
    • 30.05.2020 23:45
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    • 30.05.2020 23:45
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    Son dakika: 'den ikramlara Kovid-19 düzenlemesi

    Son dakika haberine göre, Yeni tip (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle ara verilen tarifeli seferlere 1 Haziran'da yeniden başlayacak (), ikramları kutu içerisinde yolculara sunma kararı aldı.

    THY'den ikramlara Kovid-19 düzenlemesi

    Yeni tip (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle ara verilen tarifeli seferlere 1 Haziran'da yeniden başlayacak (), ikramları kutu içerisinde yolculara sunma kararı aldı.

    Alınan bilgiye göre, verilen aranın ardından ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da Havalimanı'ndan 'ya icra edecek THY, kabin ekibi ve yolcuların birbirleriyle temasını azaltmak için bazı düzenlemelere gitti.

    MALZEMELER TEK KULLANIMLIK OLACAK
    Düzenleme kapsamında uçak içindeki ikramlar kutu içerisinde yolculara verilecek. Bütün malzemeler tek kullanımlık olacak.

    MENÜ KARTLARI DAĞITILMAYACAK
    Uçaklarda, çay ve kahve servisi yapılmayacak. Cam ve porselen bardak kullanılmazken menü kartları da dağıtılmayacak.

    Uçaklarda görevlendirilecek hijyen uzmanı ekibi, servisin hiçbir aşamasına dahil olmayacak, sadece sefer boyunca temizlik ve hijyeni kontrol edecek.

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