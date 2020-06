BAKAN VARANK'TAN İLK YORUM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, satın almanın resmen duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Varank, "(Zynga'nın Peak'ı alma kararı) İlk Türk unicorn yani 'Turcorn' hayırlı olsun. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi için çok önemli gelişme." dedi.

İlk Türk unicorn yani Turcorn hayırlı olsun 👏🏻. Türkiyedeki girişimcilik ekosistemi açısından çok önemli bir gelişme.



Congratulations to Turkey's first unicorn 👏🏻. A remarkable milestone for our Turkish startup ecosystem!@PeakCom https://t.co/khVRguXjoF