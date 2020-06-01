YENİ EVLENECEKLERE ÇEYİZ PARASI

Yeni evleneceklere çeyiz parası olarak 15 bin TL ödeme (belirli durumlarda)

GIDA VE TEMİZLİK YARDIMI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanan ve dar gelirli ailelere verilen bu destekte ailelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor. Bu destekten yararlanmak isteyenlerin ise resmi ikametgahın bulunduğu il veya ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurulması gerekmektedir. Bu yardım, hane içinde kişi başına düşen geliri 701,32 düşük olanlara yapılmaktadır.