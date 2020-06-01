Bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi yüzde 2,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,77 ile ticaret oldu.