Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.526,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 380,30 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 380 liradan işlem görüyor. İşte 1 Haziran anlık çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?