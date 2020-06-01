Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.526,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 380,30 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 380 liradan işlem görüyor. İşte 1 Haziran anlık çeyrek ve gram altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|380,30
|380,50
|380,10
|380,30
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.506,00
|2.527,00
|2.505,00
|2.526,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|347,00
|351,00
|347,00
|351,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.449,00
|2.469,00
|2.448,00
|2.468,00
|Yarım Ziynet
|1.225,00
|1.235,00
|1.224,00
|1.234,00
|Çeyrek Ziynet
|612,00
|617,00
|612,00
|617,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 380,30 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.526,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 380,30 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 380 BİN 700 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 379 bin 600 lira, en yüksek 383 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 380 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 211 milyon 290 bin 666,38 lira, işlem miktarı ise 3.221,67 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 223 milyon 551 bin 293,79 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTIN FİYATLARI GERGİNLİKLERLE YÜKSELDİ
ABD-Çin arasındaki Hong Kong gerginliğinin ardından, ABD'nin birçok kentine sıçrayan çatışmaların yarattığı gerginlikle altın fiyatları yükselirken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını sürdürüp sürdürmeyeceklerine ilişkin gelişmelerin beklendiği petrol piyasalarında fiyatlar yatay hareket ediyor.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.29 artışla 37.72 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.40 artışla 34.33 dolara yükseldi.
ALTIN ARTAN RİSKLERDEN DESTEK BULUYOR
Altın fiyatları, ABD-Çin arasındaki Hong Kong gerginliğinin ardından, ABD'nin birçok kentine sıçrayan çatışmaların yarattığı gerginlikten destek bulurken, petrol fiyatları da, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın, mevcut petrol üretim kesintilerinin uzatılma süresinde uzlaşmaya yaklaştıklarına ilişkin haberlerle yükseldi.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma biriminden Murat Akyol, ons altının "artan riskler ile destek bulduğuna" işaret ederek, "Hafiflemiş olsa da ABD ile Çin arasındaki Hong Kong gerilimi yatırımcıları temkinli olmaya iterken altının ons fiyatının geçtiğimiz haftayı 1,720 doların üzerinde kapatmasını sağladı" dedi ve ekledi:
"Yeni haftaya girerken ise altında ABD'deki protestoların etkisini görüyoruz. Protestoların güvenli liman arayışını artırması ile birlikte yatırımcılar bir kez daha değerli metallere yönelmesi ons altını 1,740 doların üzerine taşıdı.
"Teknik göstergeler pozitif sinyaller verirken 1,765 dolara kadar kısa vadede çok önemli bir engelin olduğunu söylemek zor.
"Ancak teknik görünümden ziyade risk iştahının genel seyrinin, ABD-Çin ilişkilerinin ve ABD'deki protestoların kısa vadeli performansta belirleyici olacağını düşünüyoruz.
"Dolayısıyla teknik görünüm lehte olsa da haber akışının her iki yöne doğru da volatilite yaratabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor."
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.71 artışla 37.88 dolara yükselirken, gün içinde 35 doları aşan ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.74 düşüşle 34.91 dolara çekildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.71 artışla 18.18 dolar,
- altın, yüzde 0.19 artışla 1,734.57 dolar,
- bakır, yüzde 1.41 artışla 5,380.00 dolar,
- platin, yüzde 1.77 artışla 853.50 dolar,
- paladyum yüzde 1.44 artışla 1,966.79 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 380 lira, çeyrek altın 629 lira, Cumhuriyet altını da 2,503 liradan satılıyor.