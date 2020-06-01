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    • Ekonomi
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    • 01.06.2020 18:58
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    ? 1 Haziran BIST 100 en çok değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 1 Haziran yüzde 1,65 değer kazancıyla 107.266,19 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Gübre Fabrikaları 24,82 22,58 9,92
    Akçansa 8,78 7,99 9,89
    Emlak Konut GMYO 1,61 1,47 9,52
    Çimsa 8,59 7,94 8,19
    Net Holding 2,42 2,27 6,61
    Alkim Kimya 12,44 11,69 6,42
    ASELSAN 31,90 30,18 5,70
    Gözde Girişim 4,32 4,10 5,37
    Bizim Mağazaları 14,33 13,62 5,21
    Güneş Sigorta 3,51 3,36 4,46
    Albaraka Türk 1,43 1,37 4,38
    Kardemir (D) 2,61 2,51 3,98
    Koç Holding 16,73 16,14 3,66
    T.S.K.B. 1,14 1,10 3,64
    Tüpraş 88,80 85,70 3,62
    Türk Traktör 63,30 61,10 3,60
    Aygaz 11,10 10,72 3,54
    Aksa Enerji 4,81 4,65 3,44
    Alarko GMYO 15,12 14,64 3,28
    Arçelik 16,27 15,77 3,17

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