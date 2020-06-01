Milyonlara müjde: 3 ayaklı destek paketi bugün açıklıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Covid- 19'un ekonomiye etkilerini bertaraf etmek için dört koldan çalışırken, normalleşme süreci için yeni destek paketi bugün devreye giriyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı destek paketinin ayrıntılarını paylaşacak. Konutta 'Cumhuriyet tarihinin en uygun maliyetli, uzun vadeli' paketi ile orta gelir grubu kira öder gibi ev sahibi olacak. Paketle; ihtiyaçları karşılayacak ürünler için düşük faizli, uzun vadeli krediler sağlanıyor. 'Sosyal ihtiyaçlar, tatil-seyahat, konut' olmak üzere 3 ayaktan oluşan paket; ihtiyaç sahibi vatandaşa, emekli, çalışan ve orta gelir grubuna yönelik olacak. Bir süre ödemesiz, sonra uygun taksitler halinde ödemeli bir kredi desteği planlanıyor. Türkiye'de üretilen araçlar için uygun koşullar sunulacak. Yine yerli üretim beyaz eşya, elektronik, mobilya, ev tekstili, bisiklet gibi alanlar da listede yer alıyor. Emeklilere, çalışanlara tatil kredileri sağlanacak. Bu adıma firmaların da kampanyalarla omuz vermesi bekleniyor.
BELLİ BİR SÜRE GERİ ÖDEMESİZ EV
Bakan Albayrak, destek paketleri için "Sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak. Konut anlamında ülke tarihinin en uygun maliyetli, uzun vadeli, ödemesiz farklı paketlerimiz olacak. Turizm anlamında sektörlerimizi desteklemeye yönelik paketlerimiz olacak. Farklı talepler oluyor, vergi, öteleme, kısmi çalışma gibi talepler oluyor. Bunlara çalışıyoruz" demişti.
İHTİYAÇ KREDİSİNDE REKOR
Kamu bankalarının devreye aldığı ihtiyaç kredisine başvuranlar 6.3 milyona ulaştı ve 37.5 milyar liralık kredi kullandırıldı. Aynı dönemde İş'e Devam kredisinden de 185 bin işletme yararlandı, kredi tutarı 150 milyara yaklaştı.
HAZAL ATEŞ
BELLİ BİR SÜRE GERİ ÖDEMESİZ EV
Bakan Albayrak, destek paketleri için "Sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak. Konut anlamında ülke tarihinin en uygun maliyetli, uzun vadeli, ödemesiz farklı paketlerimiz olacak. Turizm anlamında sektörlerimizi desteklemeye yönelik paketlerimiz olacak. Farklı talepler oluyor, vergi, öteleme, kısmi çalışma gibi talepler oluyor. Bunlara çalışıyoruz" demişti.
İHTİYAÇ KREDİSİNDE REKOR
Kamu bankalarının devreye aldığı ihtiyaç kredisine başvuranlar 6.3 milyona ulaştı ve 37.5 milyar liralık kredi kullandırıldı. Aynı dönemde İş'e Devam kredisinden de 185 bin işletme yararlandı, kredi tutarı 150 milyara yaklaştı.
HAZAL ATEŞ