Haziran ayının gelmesi ile kamuya personel alımları yapılacak. Mayıs ayında da oldukça yoğun bir şekilde yayımlanan ilanlara başvurular Haziran ayı itibari ile de devam edecek. Ayrıca yeni ilanlar için de başvuru süreci başlayacak. Peki ilgili ilanlara hangi adaylar başvuru yapabilecek? Sınav şartı var mı? KPSS şartı var mı? Hangi kurum kaç kişi alacak? Nasıl başvuru yapılacak? Haziran ayında yapılacak memur personel Asker Alımları ve Öğretmen alımları için bazı kadrolarda KPSS şartı aranıyor. Askeri Alımlarda YKS puan durumu ele alınarak tercihler yapılacak olup diğer alımlarda KPSS şartı aranıyor.
Yeni İlanlar Yayımlanmaya Devam Ediyor
Günümüzde Devlet bünyesi altında hizmet veren ve iş olanağı sağlayan önemli bakanlıklar ve kamu kurumları istihdam Sağlayacak. Ülkemizde Korona virüs nedeni ile alımlar azalmıştı. Ancak Normalleşme süreci ile de kamuya yeni alım ilanları yayımlandı. Özellikle Personel, İşçi, Asker, Öğretmen, Memur alanlarında yapılacak. Ancak alımlar için adaylardan bazı nitelikler talep ediliyor.
Kimler Haziran Ayı Memur Personel İlanlarına Başvuru Yapabilecek?
Haziran ayında Memur Alımı 2020 ilanları ile 50 bin üzerinde alım yapılacak. Özellikle İŞKUR üzerinden yapılacak alımlara değinirsek 30 bin üzerinde alım yapılacağı açık iş pozisyonlarından görülüyor. Peki şartlar nedir? Hangi kurum kaç kamu personeli alacak?
Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
gibi nitelikler 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki genel niteliklerdir.
KPSS Şartı Var Mı?
Haziran ayında yapılacak memur personel Asker Alımları ve Öğretmen alımları için bazı kadrolarda KPSS şartı aranıyor. Askeri Alımlarda YKS puan durumu ele alınarak tercihler yapılacak olup diğer alımlarda KPSS şartı aranıyor.
Özellikle Lise mezunları için KPSSp94 aranıyor. Ön Lisans mezunları için KPSSp93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan almış olmak gerekiyor.
Sınav Şartı Var mı?
İŞKUR aracılığı ile yapılacak alımlarda KPSS şartı talep edilmiyor ancak Sözlü / mülakat sınavı yapılmaktadır. Diğer Memur alımları içinde Sınav şartı var. Sadece sözleşmeli personel ve Sağlık Personeli alımlarında Sınav şartı aranmayacaktır.
Askeri Alımlarda ve Öğretmen Alımlarında Merak Edilenler:
Öğretmen Alımları Ne Zaman?
Kamuya 20 bin Öğretmen ataması yapılacak. Öğretmen ataması iin başvuru süreci 01 Haziran 2020 itibari ile başlamış oldu.
Askeri Alımlar Ne Zaman?
Askeri alımlar için Milli Savunma Bakanlığı subay ve astsubay tercihleri 01 Haziran 2020 tarihi ile başlıyor. MSÜ Subay Astsubay Sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. YKS ise 27 - 28 Haziran 2020 tarihinde girilecek.
Nasıl Başvuru Yapılır?
Haziran ayı memur personel alımı başvuruları ve Öğretmen alımı için başvurular İnternet ortamında yapılacak. Ancak alım sayısı yüksek olmayan alımlar için başvurular istenen belgeler ile birlikte sisteme yüklenecektir. Ancak şu anda bulunduğumuz virüs döneminde başvuruların İnternet ortamında yapılması en uygun olandır.
Haziran Ayı Başvuru İlanları
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
400 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
22 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SAĞLIK BAKANLIĞI
12 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
GÖMÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
SARIOĞLAN (KAYSERİ) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
20 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
EGE ÜNİVERSİTESİ
200 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
BİLGEM 5 PERSONEL ALACAK
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ
48 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KAYNAK: İşinolsa