Güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında son dönemlerde dalgalı bir seyir görülüyor. Fiyatların hangi noktaya geleceğini merak edenler özellikle yapılan yorumları okuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları hakkında önemli uyarılarda bulundu. Fiyatların hangi göre doğru hareket edeceğini merak eden altın yatırımcıları uzmanların uyarılarını yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatlarında ibre hangi yöne dönecek? İşte uzmanların yorumları ve tahminleri...

GRAMI 340 LİRAYA KADAR ÇEKİLEBİLİR

Gram altın dün 377 lira, çeyrek ise 613 lira seviyelerinde alıcı buldu. Oynaklığını koruyan fiyatları uzmanına sorduk. Piyasalarla birlikte altın fiyatlarının da normalleşme sürecine girdiğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın alımı için çok acele edilmemeli. Altının gram fiyatı, kademeli düşüşlerini sürdürebilir. Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim" dedi.