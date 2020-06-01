Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.06.2020 20:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2020 20:43
    ABONE OL

    Borsada değer kaybeden hisseler | İşte

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1 Haziran yüzde 1,65 değer kazancıyla 107.266,19 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada değer kaybeden hisseler

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Good-Year 4,94 5,08 -2,76
    MLP Sağlık 16,43 16,73 -1,79
    İpek Doğal Enerji 14,50 14,75 -1,69
    Bim Mağazalar 64,00 65,10 -1,69
    Deva Holding 18,50 18,78 -1,49
    Tat Gıda 9,00 9,10 -1,10
    Enerjisa Enerji 8,04 8,12 -0,99
    Karel Elektronik 15,13 15,26 -0,85
    Turkcell 14,05 14,16 -0,78
    Brisa 11,05 11,13 -0,72
    Koza Madencilik 11,98 12,06 -0,66
    Reysaş GMYO 4,79 4,82 -0,62
    Anadolu Hayat Emeklilik 6,38 6,40 -0,31
    Eczacıbaşı Yatırım 12,28 12,29 -0,08

    Haberler Ekonomi Borsada değer kaybeden hisseler | İşte 1 Haziran BIST 100 değer kaybeden hisseler
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri