TOKİ açık artırmayla 26 ilde konut, 21 ilde iş yeri satışı yapacak. Her yıl on binlerce kişiyi uygun fiyatlarla konut sahibi yapan TOKİ yüzlerce daireyi satışa sundu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlarla satışlara başlayacak. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvurabiliyor. Başvuru yapmak isteyenler ise başvuru şartları ve diğer detaylar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte il il satışa sunulan daireler...

AÇIK ARTIRMA SATIŞ DUYURUSU (22 Mayıs 2020)

İdaremiz mülkiyetinde bulunan 160 adet konut 17 Haziran 2020 tarihinde ve 180 adet işyeri 18 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunulmuştur.



Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir.

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