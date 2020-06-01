Türk oyun firması Peak, şirket hisselerini 1,8 milyar dolara Zynga firmasına devrederek büyük bir anlaşmaya imza attı. Peak'ten yapılan açıklamaya göre, şirket hisselerini 1,8 milyar dolara ABD'li Zynga (Nasdaq: ZNGA) firmasına devrettiğini açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Peak Games sahibi Sidar Şahin kimdir sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
"İLERLEYEN VE GELİŞMEYE DEVAM EDEN BİR EKİP OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Peak Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Sidar Şahin anlaşmayla, "Bugün geldiğimiz nokta tüm Türkiye için gurur verici ve biz hepimiz biliyoruz ki, bu daha yolun başı. Zynga ile devam edeceğimiz bu yolculukta, birlikte daha güçlenerek büyüyecek olmak hepimizi geleceğe dair heyecanlandırıyor. Türkiye'den büyüyen, ilerleyen ve gelişmeye devam eden bir ekip olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Şahin, "Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye'de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar." açıklamasında bulundu.
"PEAK VE ZYNGA BİRLİKTE DAHA DA HIZLI BÜYÜYECEK"
Zynga CEO'su Frank Gibeau ise, "Peak'e 'aramıza hoş geldin' demekten gurur duyuyoruz. Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri. Böylesine yaratıcı ve tutkulu bir takımla yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Toon Blast ve Toy Blast'ın katılımıyla listelerde üst sıralarda yer alan oyun sayımızı sekize çıkarırken, küresel kullanıcı sayımızı çarpıcı bir şekilde artırıyor ve gelecekteki yeni projelere hazırlanıyoruz. Peak ve Zynga birlikte daha da hızlı büyüyecek." ifadelerini kullandı.
Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü ise, "10 yıl içinde global mobil oyun sektörünün devlerinden birini Türkiye'den ortaya çıkardık. Bu hem Peak hem de ülkemiz adına gerçekten gurur verici. Büyümemizi, ilerlememizi ve yarattığımız etkiyi daha da artırmak adına, stratejik bir ortak ile güç birliği yapmak için en doğru zamanı bekledik. Bize olan yaklaşımları ve güvenleri ile gerçekten upuzun bir yolculuğa çıkabileceğimize inandığımız Zynga'nın bu stratejik birliktelik için en doğru şirket olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız anlaşma en temelinde Peak'in bütün ekibine, yaptıklarına ve yapacaklarına olan güvenin ve Peak'in potansiyelinin bir göstergesi. Mutluyuz, gururluyuz ama en çok da bundan sonra başaracaklarımız için heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye için büyük önem taşıyan bu imzanın, Peak'i Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına yerleştirdiğini aktaran İnönü, "Bu anlaşma, güzel insanların bir arada büyük hayallere inandığı zaman her şeyi başarabileceğini somut bir şekilde vurguluyor. Başarının mimarı ise Türkiye'nin dört bir yanından aynı amaç ve değerler etrafında birleşmiş olan, genç ve müthiş heyecanlı ekibimiz. Bu anlaşmanın asıl değeri de işte tam burada yatıyor." ifadelerini kullandı.
Açıklamada yer verilen bilgilere göre ayrıca, şirketin sadece ortaklık yapısının değişeceği vurgulanırken Peak'in faaliyetlerine ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik olmadan kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam edeceği vurgulandı.
SİDAR ŞAHİN KİMDİR?
Sidar Şahin, 40 yaşındadır ve İstanbul doğumludur. Peak Games şirketinin sahibidir. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmıştır. Şahin, okulu ilk senesinde bıraktı. Oyun şirketi kuran Sidar Şahin, Türkiye'de en çok sevilen oyunları alanında zirvede yer almıştır. Sidar Şahin'in girişimleri arasında pek çok proje bulunmaktadır.
Peak Games'in şu an Google Play Store'da Toy Blast, Toon Blast, Lost Bubble, Lost Jewels isimli mobil oyunları bulunuyor.
"GEÇTİĞİMİZ 10 YILDA 193 ÜLKEDEN 100 MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞTIK"
Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, "Bu anlaşma sadece Türk teknoloji tarihinin değil aynı zamanda Türkiye tarihinin en büyük anlaşmalarından biri oldu." dedi.
İnönü, basın mensuplarına Zoom canlı yayınında ABD'li Zynga firması ile yapılan 1,8 milyar dolarlık rekor anlaşmayı değerlendirdi.
Yaş ortalaması 29 olan 100 kişilik çok genç bir ekiple çalıştıklarının altını çizen İnönü, "Geçtiğimiz 10 yılda 193 ülkeden 100 milyonlarca kişiye ulaştık. Bizim hayalimiz bunu daha da ileriye götürerek 100 milyonları nasıl milyarlar yapabiliriz oldu. Bunun bir tezahürü olarak Amerikalı halka açık mobil oyun şirketi Zynga ile çok önemli bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. 1,8 milyar dolarlık bu anlaşma ile Peak faaliyetlerine Zynga ile beraber devam ediyor olacak. Bu anlaşma sadece Türk teknoloji tarihinin değil aynı zamanda Türkiye tarihinin en büyük anlaşmalarından biri oldu." diye konuştu.
Anlaşmanın ardından günlük rutinlerinde her hangi bir değişiklik olmayacağını vurgulayan İnönü, "Kurucumuz ve CEO'muz Sidar Şahin önderliğinde İstanbul'daki ofisimizden operasyonlarımıza ve faaliyetlerimize devam ediyor olacağız. Operasyonlarımız yine Peak markası altında devam edecek." dedi.
10 senelik şirket geçmişlerinde gurur duydukları en önemli konulardan bir tanesinin Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük oyun geliştirici merkezlerinden biri haline gelmesi olduğunu anlatan İnönü, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu anlaşma ile beraber bu sürecin hızlanarak devam edeceğine inanıyoruz. Bu anlaşmanın herkese ilham vermesini umut ediyoruz. Oyunlarımız Toon Blast ve Toy Blast Amerika'nın en çok sevilen oyunları arasında yer alıyor. 2019 yılında Toon Blast oyunu özellikle Japonya'da büyütmeye başladık. Bu oyunlar bugün itibariyle Japonya'nın en çok sevilen oyunları arasında yer alıyor. Japonya'da her 10 kişiden biri Toon Blast oynuyor. İki oyunumuz da dünya çapında toplamda 400 milyondan fazla kişiye ulaşmış durumda. Japonya özelinde söyleyecek olursak Toon Blast Japonya'da en çok indirilen oyun listelerinde yer alıyor."
"TÜRKİYE'NİN EN ÇOK VERGİ VEREN ŞİRKETLERİNDEN BİRİ OLMAK BİZİM ÇOK BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI"
Türkiye'den değer yaratıyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten İnönü, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin en çok vergi veren şirketlerinden biri olmak bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Bu anlaşmayla da bunun değişmeyeceğini belirtmek istiyorum. Türkiye'ye vergi vermeye, Türkiye'ye katkı vermeye devam ediyor olacağız. Dünya üzerinde günlük olarak 12 milyon kullanıcıya erişiyoruz. Gerçekten çok büyük bir rakam. Bu rakam Zynga'nın günlü kullanıcı sayısını yüzde 60 oranında artırıyor olacak. Bu, oyunlarımızın başarısını ve kullanıcı ile aramızdaki bağı gösteriyor."