Türk oyun firması Peak, şirket hisselerini 1,8 milyar dolara Zynga firmasına devrederek büyük bir anlaşmaya imza attı. Peak'ten yapılan açıklamaya göre, şirket hisselerini 1,8 milyar dolara ABD'li Zynga (Nasdaq: ZNGA) firmasına devrettiğini açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Peak Games sahibi Sidar Şahin kimdir sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

"İLERLEYEN VE GELİŞMEYE DEVAM EDEN BİR EKİP OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peak Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Sidar Şahin anlaşmayla, "Bugün geldiğimiz nokta tüm Türkiye için gurur verici ve biz hepimiz biliyoruz ki, bu daha yolun başı. Zynga ile devam edeceğimiz bu yolculukta, birlikte daha güçlenerek büyüyecek olmak hepimizi geleceğe dair heyecanlandırıyor. Türkiye'den büyüyen, ilerleyen ve gelişmeye devam eden bir ekip olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.