1 Haziran altın fiyatları ne kadar? Altın yeni aya nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları!

1 Haziran altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Haziran ayında altın ne kadar oldu? Günün altın fiyatları vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Piyasaların normalleşmeye nasıl bir tepki verdiği araştırılıyor. İşte, altın fiyatları hakkında merak edilen bilgiler ve canlı altın fiyatları ekranı!
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altın 617 TL'den alınıyor, 630 TL'den satılıyor.
Gram altın 378 TL'den alınıyor, 381 TL'den satılıyor.
Yarım altın 1.236 TL'den alınıyor, 1.261 TL'den satılıyor.
Cumhuriyet altını 2.544 TL'den alınıyor, 2.569 TL'den satılıyor.
ALTINDA YENİ GELİŞME
ABD-Çin arasındaki Hong Kong gerginliğinin ardından, ABD'nin birçok kentine sıçrayan çatışmaların yarattığı gerginlikle altın fiyatları yükselirken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını sürdürüp sürdürmeyeceklerine ilişkin gelişmelerin beklendiği petrol piyasalarında fiyatlar yatay hareket ediyor.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.29 artışla 37.72 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.40 artışla 34.33 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 2.87 artışla 18.38 dolar,
- altın, yüzde 0.70 artışla 1,743.17 dolar,
- bakır, yüzde 1.41 artışla 5,380.00 dolar,
- platin, yüzde 0.82 artışla 844.90 dolar,
- paladyum yüzde 1.30 düşüşle 1,963.95 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 382 liraya, çeyrek altın 629 liraya, Cumhuriyet altını da 2,504 liraya yükseldi.