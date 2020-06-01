1 Haziran altın fiyatları ne kadar? Altın yeni aya nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları!

1 Haziran altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Haziran ayında altın ne kadar oldu? Günün altın fiyatları vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Piyasaların normalleşmeye nasıl bir tepki verdiği araştırılıyor. İşte, altın fiyatları hakkında merak edilen bilgiler ve canlı altın fiyatları ekranı!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın 617 TL'den alınıyor, 630 TL'den satılıyor.