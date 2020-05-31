Yargıdan emsal karar: Alacaklı işçiye tazminat

İşverenden 1 aylık maaş alacağının olduğunu öne süren işçi, istifa etti ancak kıdem tazminatını alamadı. İşçiyle işveren mahkemelik oldu. Davaya son noktayı koyan Yargıtay; işçinin maaş, prim, fazla mesai ücretinin ödenmemesi halinde haklı fesih yoluyla istifa edebileceğini ve kıdem tazminatı alabileceğine hükmetti. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nden geldi. Kararda, ücretin kanun veya sözleşme hükümlerine göre ödenmemesinin işçiye iş sözleşmesini haklı sebebe dayanarak feshetme hakkı tanıdığı ifade edilerek, şöyle denildi: "Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu konuda önemsizdir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların da ödenmemesi işçiye haklı fesih imkanı verir."
YARGIDAN EMSAL KARAR
Kararda, sadece ücretin değil, ikramiye, prim, yiyecek yardımı gibi kararlaştırılmış ödemelerin yapılmamasının da haklı fesih imkanı verdiği kaydedildi.
YARGIDAN EMSAL KARAR
Kararda, sadece ücretin değil, ikramiye, prim, yiyecek yardımı gibi kararlaştırılmış ödemelerin yapılmamasının da haklı fesih imkanı verdiği kaydedildi.