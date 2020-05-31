Bim, A101, Şok, Migros gibi marketlerin çalışma saatleri, marketlerin açılış ve kapanış saatleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu. İçişleri Bakanlığı tarafından ilgili valiliklere gönderilen genelge ile marketlerin açık veya kapalı olma durumuyla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmıştı. Peki Sokağa çıkma yasağından sonra BİM, A101, Şok, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour, Metro market ve diğer marketler yarın yani 1 Haziran Pazartesi günü günü saat 21.00'e kadar açık olacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
A101 BİM ŞOK MİGROS CARREFOUR METRO MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour, Metro market ve diğer marketler yarın yani 1 Haziran Pazartesi günü günü saat 21.00'e kadar açık olacak.
A101 BİM ŞOK MİGROS VE MARKETLER KAÇTA AÇILIP KAPANACAK?
Sokağa çıkma yasağı sonrası A101, BİM, ŞOK, MİGROS ve bakkallar normal çalışma saatlerine geri döndü. Bu kapsamda marketler saat 09.00'da açılacak. Saat 21.00'de kapanacak. AVM içerisinde bulunana marketlerin ise açılış saati sabah saat 10.00 olarak belirlendi.
BİM KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.
ŞOK MARKET KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
ŞOK Market 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.
CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ
Carrefoursa 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.
METRO MARKET KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Metro Market 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.
Marketler, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda sabah saat 09:00'da açılacak ve 21:00'da kapatılacak. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.
Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.
Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek.
Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.