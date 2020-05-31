Nasıl öğrenirsiniz?

Borcunuzun durumunu merak ediyorsanız, kart aldığınız veya kredi kullandığınız yani borcunuz olan bankanıza danışın.

Banka, borcu varlık yönetim şirketlerine devrettiyse borcun devredildiği şirketin bilgilerini tüketici ile paylaşır.

Ayrıca tüketici Varlık Yönetim Şirketleri Derneği ile mail yoluyla iletişime geçip kimlik ve iletişim bilgilerini iletirse kendisine dernek de yardımcı oluyor.

Dernek ile 'yonetim@varlikyonetim.org.tr' adresinden iletişime geçilebilir.