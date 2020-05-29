Ev almayı planlayanlara karşılıksız geri ödemesiz binlerce lira verilecek!

Devletin ev alana desteği de sürüyor. Konut hesabı uygulamasıyla ev birikimi yapanlara devletin desteği arttı. 25 bin TL olan konut desteği 29 bin TL'yi aştı. İlk ödemeler bu yıl yapılıyor. Peki, Konut hesabı nasıl açılır? Konut hesabı nedir? Hangi bankalarda konut hesabı açılıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

TEK FIRSAT TOKİ DEĞİL

TOKİ projelerinin bulunduğu yerlerde oturmak istemeyen veya şartları yerine getiremeyen vatandaşlar için başka cazip fırsatlar da yok değil. Bunların başında devletin hibe desteği sunduğu konut hesabı uygulaması var. Konut hesabına 30 bin TL'yi aşan hibe desteği veriliyor.

EV ALANA DESTEK

Konut hesabı uygulamasında devlet katkısı yeni yılda artıyor. 5 yıl birikim yapan ilk evini aldığında 30 bin lira alabilecek. 5 yıl veya daha uzun sürede 121 bin 334 lira biriktirene, ev aldığında 30 bin 333 lira katkı ödenecek.

Bankada 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara ilk evini aldıklarında devlet katkısı verilmesini içeren konut hesabında tutarlar, yeni yılda yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranında artacak..

Buna göre; hesaba aylık ödemede alt sınır 475,82, üst sınır 4 bin 758 liraya çıkacak. Hesaba açılışta bir defada yatırılabilecek azami tutar da 57 bin 96 liraya yükselecek. Devlet katkısı tavanı ise 24 bin 746 liradan 30 bin 333 liraya çıkacak. 5 yıl veya daha uzun sürede 121 bin 334 lira biriktirene, ev aldığında 30 bin 333 lira katkı ödenecek..