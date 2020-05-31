Milyonlarca kişi için geçerli. Ve ödemeler tüm Türkiye'de başladı ay sonun kadar sürecek. Bu ödemeler milyonlarca emekliyi çok yakından ilgilendiriyor. Emekliler, ev kadınları, 18 yaşından büyük işsizler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisi ödemiyor. Ödeyenler de 5 yıl geriye dönek parasını geri alabiliyor. İşte emlak vergisi ile ilgili her şey... Emlak vergisi muafiyeti hakkından yararlanmak isteyen kişilerin bunu taşınmazın adres olarak kayıtlı olduğu belediyede yer alan tapu dairesine giderek verdiği dilekçe ile beyan etmesi gerekiyor. Emlak vergisi ilgili konutun bulunduğu ilçenin belediyesinin internet sitesinden online olarak kredi kartıyla ödenmektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de