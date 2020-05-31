Emeklilere faizsiz kredi desteği verilir mi?

Emekli kredisi sadece emekli olan kişilerin kendi bankalarından maaş almaları durumunda kredi kampanyasına verilen isimdir. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alanlar 100.000 TL kredi alabilirler. Bu krediyi alabilmeleri için bu bankadan maaş alınması ve maaşınızın 22 katının 100 bine kadar gelmesi gerekmektedir. Peki emekliye 60 ay vadeli 50 bin-100 bin lira kredi alma şartları nelerdir? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Şekerbank, Burgan Bank 60 ay vadeli kredi faiz oranları takvim.com.tr'de
Ziraat Bankası Emekli Kredisi
Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi alacaksanız, bu bankadan emekli maaşı almanız gerekiyor. Banka ihtiyaç kredisi adı altında 100.000 TL'ye kadar 60 ay vadeli kredi alabilirsiniz. (takvim.com.tr) Ziraat Bankası emekli kredisi alacaksanız öncelikle bankanın şartlarına uygun olmanız gerekiyor. İcralık bir durumunuz varsa bu icralık durumda kredi alamazsınız. Ancak bu borçları kapatıp kredi alabilirsiniz. Maaş aldığınız banka şubesinden istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz. Krediniz maaşınıza göre onaylanacaktır.
Vakıfbank Emekli Kredisi
Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alanlar 100.000 TL kredi alabilirler. Bu krediyi alabilmeleri için bu bankadan maaş alınması ve maaşınızın 22 katının 100 bine kadar gelmesi gerekmektedir. Vakıfbank emekli maaşı alan müşteriler ayrıca uygun faiz oranları ile kredi alabilirler. Başvuruları sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Eğer bu bankadan maaş almıyorsanız kredi notunuza bakılır ve bu durumda 15 katına kadar kredi alırsınız. Ama bu krediyi alırken maaşınızı taşıma emri vereceksiniz. Maaşınız taşındıktan sonra 7 katını da kullanabilirsiniz. Bankadan maaş alıyorsanız kredi notunuz düşük olsa da kredi kullanma imkanınız vardır
EMEKLİLERE FAİZSİZ KREDİ VAR MI?
Aradan geçen uzun süreye rağmen ne yazık ki emeklilere faizsiz kredi son dakika gelişmesi yaşanmadı ve kredi paketi sadece hükümet tarafından verilen bir vaat olarak kaldı. Yani yerine getirilmeyen vaatler arasına katıldı.
İlk yapılan açıklamalarda emekliye 3 maaş avans verileceği ve talep edilmesi durumunda emekliye 10 maaş faizsiz avans kredi verileceği duyurulmuş, bu kredinin kişinin talebine göre taksitlendirilerek maaşından kesilerek faizsiz olarak tahsil edileceği açıklanmıştı.
Milyonlarla memur ve işçi emeklisi kendilerine verilen bu sözün tutulmasını beklerken hükümet kanadından konu hakkında zaman zaman yapılan açıklamalar bulunsa da net olarak atılmış bir adım gelmedi.