Emeklilere faizsiz kredi desteği verilir mi?

Vakıfbank Emekli Kredisi

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alanlar 100.000 TL kredi alabilirler. Bu krediyi alabilmeleri için bu bankadan maaş alınması ve maaşınızın 22 katının 100 bine kadar gelmesi gerekmektedir. Vakıfbank emekli maaşı alan müşteriler ayrıca uygun faiz oranları ile kredi alabilirler. Başvuruları sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Eğer bu bankadan maaş almıyorsanız kredi notunuza bakılır ve bu durumda 15 katına kadar kredi alırsınız. Ama bu krediyi alırken maaşınızı taşıma emri vereceksiniz. Maaşınız taşındıktan sonra 7 katını da kullanabilirsiniz. Bankadan maaş alıyorsanız kredi notunuz düşük olsa da kredi kullanma imkanınız vardır