Anneye ayda 1522 lira: Bakıcı desteği sürüyor!

Çalışan ya da iş hayatına dönmek isteyen annelere bakıcı desteği sağlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı annelere, 32 aya varan süreyle aylık 200 euro (yaklaşık bin 522 lira) çalışan anne desteği sağlanıyor.
Bu destek, bekar ve özel gereksinimli çocuğu olan anneler için ise 250 euroya yükseliyor. Kasım'da başlayan projeden yararlanmak için ön başvurular, alınmaya devam ediliyor. İşte destek ile ilgili bilinmesi gerekenler:
✖ BAŞVURU tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğunuzun olması, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz, çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz, en geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve sigortalı olarak (4/a) tam zamanlı çalışıyor olmanız, bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız gerekiyor.
✖ BAKICININ tam zamanlı olarak çalışan kadın olması, 18 yaşını doldurmuş olması, anne ve çocukla aynı ilde yaşıyor olması, anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması, 0-36 ay çocuk bakımıyla ilgili eğitimli olduğunu belgelendirmesi veya lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması şartı aranıyor.
✖ DESTEKTEN çocuk 36 aylık olana kadar (36'ncı ay dahil) en fazla 32 ay boyunca faydalanılabiliyor.