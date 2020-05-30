Özellikle iki aylık sürece bakıldığında piyasalarda koronavirüsünün etkisi aktif bir şekilde görülüyor. Yakın bir dönemde çeyrek ve gram altın fiyatlarında rekor kırılmıştı ve gözler altındaki son duruma çevrilmişti. Koronavirüsün etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Memiş, "Altın alımı için acele edilmemeli. Altının gram fiyatı, kademeli düşüşlerini sürdürebilir" ifadelerini kullandı.

GRAMI 340 LİRAYA KADAR ÇEKİLEBİLİR

Gram altın dün 377 lira, çeyrek ise 613 lira seviyelerinde alıcı buldu. Oynaklığını koruyan fiyatları uzmanına sorduk. Piyasalarla birlikte altın fiyatlarının da normalleşme sürecine girdiğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın alımı için çok acele edilmemeli. Altının gram fiyatı, kademeli düşüşlerini sürdürebilir. Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim" dedi.