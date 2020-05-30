Restoran kafeler ne zaman açılıyor? Starbucks, Nero ne zaman açılacak?

MOBİL MENÜ ZAMANI...

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, en geç 15 Haziran'a kadar restoranların açılmasını öngördüklerini belirterek, "Kendimizi hazırlıyoruz. Genelgeye göre restoranlarımızı uygun hale getiriyoruz. Üyelerimizin büyük çoğunluğu açacak. Ancak ilk etapta yüzde 25 - 50 arası iş yapılabilir gibi görünüyor. Bu nedenle kısa çalışma ödeneğinin uzatılması sektöre nefes olur. Genç istihdam deposuyuz" dedi.

Yeni dönemde restoranlarda başta sosyal mesafe olmak üzere her önlemin alınacağını dile getiren Demirer, şöyle devam etti:

"Ayrıca temassız menü ve ödeme sistemleri için çalışıyoruz. Her restoranın kendi çalışması var ama dernek olarak bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Uygulamayı açtığınızda istediğiniz restoranın menüsüne girip seçim yapıp ödemesini de mobil uygulamadan yapabileceksiniz. Bir aya kadar hazır hale gelecek."

Demirer, şu anda girdi fiyatlarının belli olmadığını o nedenle bir fiyat artışı öngörülmediğini kaydetti.