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    • Ekonomi
    • 30.05.2020 Gazete
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    Parayı virüsten temizliyor

    Coronavirüs süreci, girişimcileri de harekete geçirdi, kağıt parayı virüsten temizleyen makine yapıldı. Tamamen yerli olarak üretimini gerçekleştirdikleri Toruko dezenfekte makinesi ile banknotlarda bulunan virüsü yok ettiklerini söyleyen CEO'su , hızla ihracata başladıklarını kaydetti.

    Parayı virüsten temizliyor
    Coronavirüs süreci, girişimcileri de harekete geçirdi, kağıt parayı virüsten temizleyen makine yapıldı. Tamamen yerli olarak üretimini gerçekleştirdikleri Toruko dezenfekte makinesi ile banknotlarda bulunan virüsü yok ettiklerini söyleyen Toruko Sterilization Systems CEO'su Tamer Aktaş, hızla ihracata başladıklarını kaydetti. Kısa sürede dünyanın dört bir yanından sipariş aldıklarını anlatan Aktaş, 30'dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını ifade etti. Aktaş, ilk aşamada para sirkülasyonunun yoğun olduğu banka ve döviz bürolarını kendilerine hedef kitle olarak belirlediklerini belirtti.
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