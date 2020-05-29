O aya çok az kaldı! Emekli zamlı maaşı ne kadar olacak? SSK-Bağ-Kur emeklisi kaç TL maaş alacak?

Emekliler 2020 yılının ikinci yarısında alacağı zam miktarını merak etmeye başladı. Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor. Tüm emeklilerin Temmuz zammı yüzde 4.41 olarak tahmin ediliyor. TAKVİM, son tahminlere göre emeklilerin yılın ikinci yarısından itibaren alacağı maaşları hesapladı. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK-Bağ-Kur emeklisi kaç TL maaş alacak? İşte detaylar...

TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞI ZAM TAHMİNİ NE KADAR?

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.