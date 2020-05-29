





6.2 MİLYONA KREDİ

Bakan Albayrak, salgınla mücadele döneminde yaşama geçirilen destek paketinin 260 milyar lirayı geçtiğini, çarpan etkisiyle 600 milyar liraya yakın olduğunu ifade etti. İş'e Devam kredisine 200 binden fazla işletme başvurdu ve 184 bin 381 işletmeye 148 milyar lira destek sağlandı. 6 milyon 295 bin kişiye 37.3 milyar liralık ihtiyaç kredisi kullandırıldı. 1.1 milyon esnafa da 25.5 milyar liraya yakın destek sağlandı.



HAZAL ATEŞ