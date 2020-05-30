Bugün dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 6,7726-6,8237 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6,8146'dan tamamladı. Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,21 altında 98,3, avro/dolar paritesi ise 2 ayın en yükseği olan 1,1110 seviyesinde dengelendi. İşte 30 Mayıs güncel döviz kurları...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 379 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 376 bin 430 lira, en yüksek 380 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 379 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 253 milyon 808 bin 545,66 lira, işlem miktarı ise 674,13 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 257 milyon 604 bin 129,65 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Menekşe Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasında artan gerilimin etkisiyle haftanın son işlem gününe satıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 352 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,3 azalışla 11.627 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 düşerek 6,165 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 değer kaybederek 7.126 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 gerileyerek 4.722 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 azalarak 18.212 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek 1,1110, sterlin/dolar paritesi 1,2330 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etmesinin ardından yaptığı açıklamada Çin ile ilgili "mutlu olmadığını" ve bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtmesinin risk algısını artırdığını söyledi.
Öte yandan bugün Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ekonomik kurtarma paketi ile ilgili basın toplantısı düzenleneceğini anımsatan analistler, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısının da gündemde olduğunu ifade etti.
Analistler, ABD-Çin gerilimine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktararak, gün içerisinde Avro Bölgesi'nde mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi, Trump'ın basın toplantısı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın da takip edileceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında hafta boyunca hakim olan karışık seyir, bugün de devam etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair gelişmeler izlenmeye devam ederken, Asya tarafında Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası"na ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.
Yasaya ilişkin endişelerle hafta başından bu yana Asya borsalarında ise dalgalı bir seyir izleniyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artarak haftayı 2.852 puandan tamamladı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 21.878 puandan günü kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kaybıyla 107,2 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 32.102 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 kayıpla 22.934 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.030 puanda seyrediyor.