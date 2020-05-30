Bugün dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 6,7726-6,8237 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6,8146'dan tamamladı. Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,21 altında 98,3, avro/dolar paritesi ise 2 ayın en yükseği olan 1,1110 seviyesinde dengelendi. İşte 30 Mayıs güncel döviz kurları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?