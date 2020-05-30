Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak tercih edilen altın fiyatlarında özellikle son dönemde dalgalı bir seyir görülüyor. Piyasalarda haftanın son işlem gününde altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 376,6 liradan tamamladı. Bugün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla 380,50 liradan tamamladı. İşte 30 Mayıs anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma günü itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: