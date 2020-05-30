Toplu Konut İdaresi (TOKİ) uygun fiyatlarla daire sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni konutlar inşa etmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Toplu Konut İdaresi (TOKİ) belirli tarihler aralığında uygun fiyatlı daireleri satışa çıkarıyor. Son olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Türkiye'nin farklı illerinde inşa edilmiş alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları satışa sunacak. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvuru yapabiliyor.

AÇIK ARTIRMA SATIŞ DUYURUSU (22 Mayıs 2020)

İdaremiz mülkiyetinde bulunan 160 adet konut 17 Haziran 2020 tarihinde ve 180 adet işyeri 18 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunulmuştur.



Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir.

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