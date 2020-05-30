Marketler yarın açık mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verdi. Bu kapsamda yarın marketlerin açık olup olmayacağını merak edenler "31 Mayıs Pazar marketler çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

YARIN MARKETLER AÇIK MI?

30 Mayıs Cumartesi günü market ve bakkallar kapalı olacak. A101, BİM, ŞOK ve diğer tüm marketler 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.