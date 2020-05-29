ABD'de kişisel tüketim harcamaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, nisanda aylık yüzde 13,6 azalarak rekor seviyede düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 10,5 arttı. Mart ayında yüzde 2,2 azalan veriye ilişkin piyasa beklentisi, nisanda da yüzde 6,5 azalış göstermesi yönündeydi.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise nisanda aylık yüzde 13,6 azalış kaydetti.