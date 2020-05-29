Yoğun bir ilgi var! İşsiz kalanlara yardım eli! 2300 TL'ye varan maaş desteği veriliyor-işte şartlar

KORONAVİRÜS İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMESİNİ NASIL ETKİLEDİ?

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik tedbirlerini arttıran devlet işsizlik maaşı ödemelerini öne çekti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada Mayıs ayı işsizlik ödeneği ödeme tarihlerinin öne çekildiği duyuruldu. Buna göre; PTT şubelerinde yoğunluk yaşanmaması adına ödenek almaya hak kazanan kişiler T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre maaşlarına kavuşabilecekler.

Mayıs ayı işsizlik ödemesi kapsamında; banka hesabı bildiren hak sahiplerinin ödemeleri bu hesaplara yapılacak. Banka hesabı bildirmeyen kişiler ise ödemelerini PTT yoluyla alabilecekler.Buna göre T.C. kimlik numarasının sonu;

0/2/4 olanlar, 29 Nisan 2020

6/8 olanlar, 30 Nisan 2020 tarihinden itibaren ödemelerini alabilecekler.