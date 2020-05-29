Cuma günü piyasaların kapanış saatlerinde dolar ve eurodaki son durum merak konusu oldu. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler canlı döviz kurlarını incelemek istiyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,83 seviyelerinden işlem görüyor. Peki, dolar haftayı nasıl kapattı? Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte detaylar...

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?