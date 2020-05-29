Volkswagen, Çinli elektrikli araç bataryası üreticisi Gotion High-Tech Co. Ltd. şirketinin yüzde 26 hissesini satın almak için de 1,1 milyar avro ödeyecek.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, iki Çinli elektrikli araç şirketine 2,1 milyar avro yatırım yapacağını bildirdi.



Volkswagen AG tarafından yapılan açıklamada, Alman şirketin Çin'deki elektrikli araç üretiminde ortağı Anhui Jianghuai Automobile Group Holding'in -JAC Motors - yüzde 50'sini satın almayı planladığı duyuruldu.



Ayrıca Volkswagen'in Çin'deki JAC ile ortak şirketi olan JAC Volkswagen'deki hisse payını da yüzde 50'den yüzde 75'e yükseltecek. Her iki yatırım için Volkswagen,1 milyar avro ödeme yapacak.