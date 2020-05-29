Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.05.2020 11:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2020 11:17
    ABONE OL

    duyurdu! O işlerimlerin süresi uzatıldı | oluşturulma ve imzalanma son tarihi ne zaman?

    , yaptığı yazılı açıklamada 1 Haziran’a kadar tamamlanması gereken lerin oluşturulma ve imzalanma süresinin ’a kadar uzatıldığını açıkladı.

    Resmi açıklama geldi! 19 Haziran'a kadar uzatıldı!

    Başkanlıktan yapılan duyuruya göre, gelen talepler doğrultusunda uygulamasına dahil olan ve mücbir sebep kapsamında bulunan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılması gereken e-Defter işlemlerine ilişkin süre uzatımına gidilmesi kararı alındı.

    Buna göre, 1 Haziran gün sonuna kadar tamamlanması gereken aylık tercihte bulunan mükellefler için bu yılın şubat, 3 aylık tercihte bulunan mükellefler için bu yılın ocak-şubat-mart dönemlerine ilişkin e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Başkanlığın Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken elektronik defter beratlarının yüklenme süresi Cuma sonuna kadar uzatıldı.

    Haberler Ekonomi Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! O işlerimlerin süresi uzatıldı | e-Defter oluşturulma ve imzalanma son tarihi ne zaman?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri