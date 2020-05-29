Trenle seyahate zam yok

nedeniyle ara verilen yüksek hızlı tren (YHT) seferleri dünden itibaren başladı. Ankara YHT Gar'da düzenlenen törene katılan; Ankara-İstanbul, Ankara- Eskişehir, Ankara- Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam 1'er sefer olmak üzere günde 16 YHT seferi yapılacağını söyledi. Trenleri sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek çalıştırdıklarını bildiren Karaismailoğlu, "Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor diye" dedi. Bakan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "Tüm gar, istasyon ve trenlerimizde maske takılması zorunlu. Vatandaşlarımızdan HES Kodu ve seyahat izin belgesi istenecek. Trenlerde yemek hizmeti verilmeyecek."