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    • Ekonomi
    • 29.05.2020 Gazete
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    20 bin ataması için başvurular 1 Haziran'da başlıyor

    Bu yılki ikinci 20 bin sözleşmeli ataması için süreç başlıyor. Ön başvurular önümüzdeki hafta başından itibaren alınacak. İşlemler tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

    20 bin atama heyecanı
    Bu yılki ikinci 20 bin sözleşmeli ataması için süreç başlıyor. Ön başvurular önümüzdeki hafta başından itibaren alınacak. İşlemler tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek. 20 bin atama için Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre; sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alınacak, sözlü sınav 6-25 Temmuz'da yapılacak, 31 Ağustos-4 Eylül'de atama tercihleri olacak, atama sonuçları da 8 Eylül'de açıklanacak. Atamalarda başı 2 bin 831 kontenjan ile sınıf öğretmenliği çekiyor. Bunu, bin 801 kontenjan ile din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 739 kontenjan ile İngilizce öğretmenliği takip etti.

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