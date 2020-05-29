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    • Ekonomi
    • 29.05.2020 13:36
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    • 29.05.2020 13:36
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    'den için karamsar tahmin: Daralma yüzde 3'ü aşar!

    () Başkanı , dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün üzerindeki etkisine dikkat çekti. Georgieva, IMF olarak Nisan ayında küresel ekonomik daralmayı yüzde 3.0 olarak öngördüklerini anımsattı ve "O günden sonra elimize gelen verilere baktığımızda, bu daralmanın öngördüğümüz düzeyin de üzerinde olacağını gösteriyor" dedi.

    IMF'den küresel ekonomi için karamsar tahmin

    () Başkanı , küresel gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYH) daralmanın, daha önce öngörülen yüzde 3.0 düzeyini de aşabileceği uyarısı yaptı.

    Covid-19 pandemisi sürecinde IMF'in, dünya genelinde 60 ülkeye toplam 22 milyar dolarlık yardım yaptığının altını çizen Georgieva, k destek önlemlerinin de, 9 trilyon dolara ulaşarak, bugüne kadar görülmedik boyutlara çıktığına dikkat çekti.

    Birleşmiş Milletler'in düzenlediği bir yüksek düzey katılımlı toplantıda konuşan Georgieva, IMF olarak Nisan ayında küresel ekonomik daralmayı yüzde 3.0 olarak öngördüklerini anımsattı ve "O günden sonra elimize gelen verilere baktığımızda, bu daralmanın öngördüğümüz düzeyin de üzerinde olacağını gösteriyor" dedi.

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