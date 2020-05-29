KYK borçları ile ilgili önemli açıklama! KYK borçları silinecek mi?

Geçmişte öğrenim kredisi kullanan ve kullanmakta olan milyonlarca vatandaş KYK kredi borçlarının ertelenmesini veya affedilmesini büyük bir heyecanla bekliyor. Bu anlamda KYK borçları ile ilgili yapılan çalışmaların ne zaman tamamlanacağı henüz bilinmiyor. Çalışmaların son durumuna dair de bilgi verilmedi ancak bu konuda masada yer aldığı düşünülen bazı çözüm önerileri yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI'NDAN KYK BORÇLARINA İLİŞKİN İLK SİNYAL!



Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK kredi borçlarına ilişkin: "Şu anda bu bizim gündemimizde. Değerlendirmesini bütçe görüşmelerinden sonra masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da atacağız." dedi.

KYK KREDİ BORÇLARINDA CORONA VİRÜS SÜRECİ ZORLUYOR



Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek için borç para veriyor. Öğrencilerin çalışma hayatına başladıktan sonra bu borcu ödemesi gerekiyor. Ancak verilere göre; halk arasında 'KYK borcu' olarak da bilinen 'öğrenim kredisi'ni ödeyemeyen öğrencilerin sayısı milyonlara ulaştı. Yani milyonlarca genç okuldan mezun olur olmaz hayatına borçlu olarak başlıyor. Bu sürece bu yıl bir de corona virüs salgını eklendi. Bu süreçte iş bulmakta zorlanan mezunlar ise kara kara düşünüyor. İş bulanlar ve ödemelerini yapanlar da corona virüs engeline takılıyor. Ekonomik önlemlerin alındığı corona virüs sürecinde KYK borçlarının ödenmesinde zorluk çekenler ya KYK borçlarının silinmesini ya da öğrenim kredisi borçlarının taksitlerini ertelenmesini istiyor.



KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NE ZAMAN GÜNDEME GELECEK?



Milyonlarca vatandaşlar hükümet yetkililerinin KYK borçlarıyla ilgili atacağı adımları takip ederken beklenen açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'dan gelmişti. Muş, KYK borçlarının erteleneceği sinyallerini vermişti.



Corona virüsle mücadele kapsamında 15 maddeden oluşan ekonomik tedbirlere ilişkin kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. Muş, yaptığı açıklamada Hazine ve belediye taşınmazları, Milli Parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarının ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ile sosyal sigorta prim ödemelerinin belediyelerin 3 ay süreyle ertelenmesi söz konusu." dedi.



KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?



Bu durum ise senelerdir sorulan 'KYK borçları silinecek mi?' sorusunu akıllara getirdi. Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiği belirtildi. Konu, Meclis'in gündemine de taşındı.