Eczane açılış kapanış saatleri değişti mi? 1 Haziran sonrası yeni eczane mesai saatleri açıklandı

İstanbul Eczacı Odası, COVID-19 normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacağını açıkladı. Hayati öneme sahip olan eczanelerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Türkiye genelinde tüm eczanelerin çalışma saatleri pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Eczaneler hafta sonu hizmet veriyor mu?
Eczane ilaç satılan yerdir. Eczane açabilecek kişiler eczacılık fakültesinden mezun olan eczacı unvanına sahip olanlardır. Eczanelerde eczacılara yardım eden kişilere eczacı kalfası denir. Eczaneler özel ve kamu kurumları (Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı) ile özel anlaşmalar yaparak bu kurumlara bağlı olanların ilaç ihtiyaçlarını karşılar.
Eczane ruhsatları, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunur. Eczanelerin kullanım alanları 35 metrekareden küçük olamazlar. Yerler yanmaz ve kolay temizlenebilen yer kaplaması ile kaplanmalıdır. Bir ilçede birden fazla eczane varsa eczaneler arasında nöbet düzenlenir. Nöbet çizelgesi eczacı odası tarafından hazırlanır.