Eczane açılış kapanış saatleri değişti mi? 1 Haziran sonrası yeni eczane mesai saatleri açıklandı

İstanbul Eczacı Odası, COVID-19 normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacağını açıkladı. Hayati öneme sahip olan eczanelerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Türkiye genelinde tüm eczanelerin çalışma saatleri pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Eczaneler hafta sonu hizmet veriyor mu?