İl, ilçe belediyeleri ve üniversitelerin 2020 yılı DPB devlet memuru, sözleşmeli personel, işçi alım ilanları ve başvuru şartları

DEVLET MEMURU NASIL OLUNUR?

Kamu kurumlarında devlet memurluğu olarak çalışmak isteyen kişiler için ilk önce Kamu Personel Seçme Sınavından başarılı puan alması gerekiyor. KPSS sınavına girmeyen adayların memurluk başvuruları kabul edilemez. Devlet memurluğuna geçişte aranan KPSS sınavına ek olarak en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartı da mevcuttur. KPSS sınavları öğrenim derecesine göre ikiye ayrılmaktadır. Birincisi ön lisans ve ilköğretim olarak yapılmaktadır. İkincisi ise lisans mezunlarını kapsamaktadır. Ön lisans ve ilköğretim kpss sınavları iki yılda bir gerçekleşirken, lisans mezunları için her yıl düzenlenmektedir. Devlet memuru olmak için kpss puanından en az 70 puan almak gerekiyor.