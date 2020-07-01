Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.07.2020 15:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2020 16:02
    ABONE OL

    Son dakika: Bakan Selçuk tercih tarihlerini duyurdu | 2020 KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

    Son dakika haberine göre Bakan Selçuk, tercih tarihlerini duyurdu. Selçuk, "KPSS ilk tercihi 23 Temmuz-4 Ağustos, ikinci tercih 30 Aralık-7 Ocak arasında yapılacak." dedi.

    KPSS tercih tarihleri belli oldu

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı () merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini açıkladı.

    Bakan Selçuk, KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme taleplerinin tamamlandığını, adayların ise tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerinde yapabileceğini duyurdu.

    KPSS-2020/2 için ise kurumların taleplerini 1 Eylül'den 13 Kasım'a kadar bildirebileceğini kaydeden Bakan Selçuk, adayların tercih işlemlerini 30 Aralık- 7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirtti.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Selçuk KPSS tercih tarihlerini duyurdu | 2020 KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri