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    • 29.05.2020 23:27
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    BİM, ŞOK ve A101 aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte haftanın indirimli ürünleri

    ŞOK, BİM ve A101 aktüel kataloğunda bu hafta onlarca indirimli ürün ön plana çıktı. BİM ve ŞOK'ta Ramazan Bayramı'nın 3. günü yani salı günü Türkiye'nin 81 ilinde koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan aktüel ürünler 27 Mayıs Çarşamba günü satışa sunuldu. A101'de ise her hafta aktüel ürünler çarşamba günü satışa sunuluyor. İşte aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler...

    BİM, ŞOK ve A101 aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

    BİM, ŞOK ve A101 aktüel kataloğunda neler olduğunu öğrenmek isteyenler indirimleri öğrenmek istiyor. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan BİM, A101 ve ŞOK marketlere her hafta gelen aktüel kataloğ ürünleri yoğun ilgi görüyor. Bu hafta şubelere gelen ürünler arasında geniş bir yelpaze bulunurken özellikle teknoloji, temizlik ürünleri ve ev eşyaları ön planda yer alıyor. Marketlere gelen haftanın ön plana çıkan ürünlerini sizin için derledik.

    BİM 27 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU

    ŞOK 27 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    A101 28 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Haberler Ekonomi BİM, ŞOK ve A101 aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte haftanın indirimli ürünleri
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