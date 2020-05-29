BİM, ŞOK ve A101 aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte haftanın indirimli ürünleri

BİM, ŞOK ve A101 aktüel kataloğunda neler olduğunu öğrenmek isteyenler indirimleri öğrenmek istiyor. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan BİM, A101 ve ŞOK marketlere her hafta gelen aktüel kataloğ ürünleri yoğun ilgi görüyor. Bu hafta şubelere gelen ürünler arasında geniş bir yelpaze bulunurken özellikle teknoloji, temizlik ürünleri ve ev eşyaları ön planda yer alıyor. Marketlere gelen haftanın ön plana çıkan ürünlerini sizin için derledik.

BİM 27 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU