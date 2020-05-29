Bu hafta o yatırım araçları kazandırdı! Hangi yatırım araçları değer kazandı ve kaybetti?

BORSA, GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazancıyla 105.520,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 160,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,66 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,76 ile inşaat oldu.