Ev almak isteyenlere karşılıksız geri ödemesiz 29.000 tl devlet desteği müjdesi! İşte başvuru şartları

DEVLET KATKISI NASIL HESAPLANIR?

Devlet katkısının hesaplanmasında, konut edinim tarihindeki birikim esas alınır. Devlet Katkısı katılımcı tarafından konut hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre hesaplanır. Ziraat Bankası'ndan alınan verilere göre, devlet katkısı düzenli ödeme süresi:

36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 15'idir. Ancak, ödenecek tutar 16 bin 313 Türk Lirasını geçemez.

48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 18'idir. Ancak, ödenecek tutar 17 bin 568 Türk Lirasını geçemez.

60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 25'idir. Ancak, ödenecek tutar 24 bin 746 Türk Lirasını geçemez. Bu ibare bu yıl itibarıyla 30 bin 323 TL olarak değişti.