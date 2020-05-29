En az 9.299 TL ödeme var mı? Devletten, sahip olunan çocuk başına 600 TL maddi yardım!

Devlet tarafından yapılan pek çok yardım vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. 600 TL ve 9.299 TL ödeme ise en fazla merak edilenler arasında yer alıyor. Halk arasında çocuk parası olarak bilinen doğum yardımı, Türk vatandaşlarına ve mavi kart sahiplerine verilmektedir. Anne veya babanın ikisinin ya da bir tanesinin Türk vatandaşı/mavi kart sahibi olması yeterlidir. Doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı olarak gerçekleşmesi şarttır. Bu tarihten önce gerçekleşen doğumlar için ödeme yapılmaz. Doğum yardım başvuru için öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca hazırlanan dilekçeyi doldurmanız gerekiyor. Detaylar takvim.com.tr'de