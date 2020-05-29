Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|1,83
|1,67
|9,58
|Bim Mağazalar
|65,10
|61,70
|5,51
|Gübre Fabrikaları
|22,58
|21,42
|5,42
|T.S.K.B.
|1,10
|1,05
|4,76
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,32
|2,22
|4,50
|Mavi Giyim
|45,20
|43,30
|4,39
|Doğuş Otomotiv
|10,72
|10,34
|3,68
|Ege Endüstri
|570,00
|553,20
|3,04
|Gözde Girişim
|4,10
|3,98
|3,02
|Aksa Enerji
|4,65
|4,52
|2,88
|Enerjisa Enerji
|8,12
|7,90
|2,78
|Vestel
|14,17
|13,79
|2,76
|Güneş Sigorta
|3,36
|3,29
|2,13
|Pegasus
|60,05
|58,80
|2,13
|Brisa
|11,13
|10,90
|2,11
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|1,44
|2,08
|Turkcell
|14,16
|13,90
|1,87
|Borusan Mannesmann
|10,45
|10,27
|1,75
|Odaş Elektrik
|1,94
|1,91
|1,57
|Albaraka Türk
|1,37
|1,35
|1,48