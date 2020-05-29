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    • Ekonomi
    • 29.05.2020 22:38
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    • 29.05.2020 22:38
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri?

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazancıyla 105.520,47 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Halk GMYO 1,83 1,67 9,58
    Bim Mağazalar 65,10 61,70 5,51
    Gübre Fabrikaları 22,58 21,42 5,42
    T.S.K.B. 1,10 1,05 4,76
    Yapı ve Kredi Bankası 2,32 2,22 4,50
    Mavi Giyim 45,20 43,30 4,39
    Doğuş Otomotiv 10,72 10,34 3,68
    Ege Endüstri 570,00 553,20 3,04
    Gözde Girişim 4,10 3,98 3,02
    Aksa Enerji 4,65 4,52 2,88
    Enerjisa Enerji 8,12 7,90 2,78
    Vestel 14,17 13,79 2,76
    Güneş Sigorta 3,36 3,29 2,13
    Pegasus 60,05 58,80 2,13
    Brisa 11,13 10,90 2,11
    Emlak Konut GMYO 1,47 1,44 2,08
    Turkcell 14,16 13,90 1,87
    Borusan Mannesmann 10,45 10,27 1,75
    Odaş Elektrik 1,94 1,91 1,57
    Albaraka Türk 1,37 1,35 1,48

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