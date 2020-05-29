Yarın marketler açık mı sorusunun yanıtı özellikle şu saatler yoğun olarak araştırılıyor. Bu hafta alınan karara göre, 29 Mayıs 24.00'ten 31 Mayıs 24.00'e kadar Türkiye'nin 15 ilinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlayacak. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede market, fırın ve diğer hizmet veren yerlerin açık olup olmayacağı bilgisi vatandaşlarla paylaşıldı. Peki, marketler saat kaçta açılıyor? İşte detaylar...

YARIN MARKETLER AÇIK MI?

30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere servis şeklinde satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri lokanta ve restoranlar sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunacak.