SGK'ya bağlı çalışanların sağlık sorunları ve iş kazası gibi durumlarda raporlu oldukları sürelerdeki maddi kayıp SGK tarafından karşılanıyor. Peki 2020 SGK rapor parası sorgulaması nasıl yapılıyor? İşte rapor parası nasıl alınır sorusunun yanıtı ve tüm detaylar. Rapor aldığı için işe gidemeyen vatandaşların maaşını SGK ödüyor! Yanlış duymadınız; geçici iş göremezlik durumunda sigortalı çalışanların maaşından yapılan kesinti iade edilir. Meslek hastalığı ya da kaza nedeniyle iş hayatından geçici bir süre uzak kalan sigortalıların maaşlarından kesinti yapılır. Çalışanların durumu ispat etmesi durumunda ödemeler SGK kanalıyla yapılır. Detaylar takvim.com.tr'de