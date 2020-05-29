BİM 29 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM'de biribirinden farklı birçok üründe büyük indirim var. Kamp malzemelerinden, bisiklete züccaciyeden ev aletlerine onlarca ürün piyasa fiyatının çok altında BİM 29 Mayıs aktüel kataloğunda. Haftanın BİM 28 Mayıs 2020 aktüel katalog ürünleri belli oldu. Normalde 29 Mayıs'da raflarda yerini alması beklenen ürünler. Ürünlerin başında; SJCAM 4K-Wifi Air Aksiyon Kamerası 349 TL, HP Wireless Mouse 59,90 TL, Dijitsu 55ʺ UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Led TV 2299 TL, TWS Bluetooth Kulaklık 75 TL, Karaoke Hoparlör 99,90 liradan satışa sunulacak. İşte 29 Mayıs Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu detayları takvim.com.tr'de