BİM 29 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM'de biribirinden farklı birçok üründe büyük indirim var. Kamp malzemelerinden, bisiklete züccaciyeden ev aletlerine onlarca ürün piyasa fiyatının çok altında BİM 29 Mayıs aktüel kataloğunda. Haftanın BİM 28 Mayıs 2020 aktüel katalog ürünleri belli oldu. Normalde 29 Mayıs'da raflarda yerini alması beklenen ürünler. Ürünlerin başında; SJCAM 4K-Wifi Air Aksiyon Kamerası 349 TL, HP Wireless Mouse 59,90 TL, Dijitsu 55ʺ UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Led TV 2299 TL, TWS Bluetooth Kulaklık 75 TL, Karaoke Hoparlör 99,90 liradan satışa sunulacak. İşte 29 Mayıs Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu detayları takvim.com.tr'de
BİM 29 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU
Bim'in marketler zincirinin ortaklık yapısı ve yönetim kurulu.
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş 44.876.992 %14,78
Ahmet Afif Topbaş 28.500.000 % 9,39
Abdulrahman El Khereiji 7.590.000 % 2,50
Firdevs Çizmeci 3.499.980 % 1,15
Fatma Fitnat Topbaş 3.036.000 % 1,00
Ahmed Hamdi Topbaş 1.600.000 % 0,53
Ahmet Hamdi Topbaş 520.000 % 0,17
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hulusi Topbaş 360.000 % 0,12
İbrahim Halit Çizmeci 20 % 0,00
Diğer (Halka Açık) 213.617.008 % 70,36
Toplam 303.600.000 % 100
BİM'in sermayesinin yüzde 26.49'una sahip olan Mustafa Latif Topbaş, 2009 yılında Forbes'in "en zengin 100 Türk" listesinde 25. sıraya yükseldi.
Mustafa Topbaş ayrıca Bahar Su, Sakarya, Natura, Karma ve Link Gıda, Seher Gıda, Link Gıda ile Cola-Turca'nın da ortakları arasındadır.