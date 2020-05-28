Vergisini düzenli ödeyene indirim

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergisini düzenli yatıran gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine sağlanan yüzde 5'lik indirimin koşullarını yeniden düzenledi. Buna göre; 1 milyon lirayla sınırlı olmak üzere sağlanan yüzde 5'lik vergi indiriminden yararlanmak için, beyannamenin ait olduğu yıl ile bundan önceki son 2 yıl yasal süresinde verilmiş olması gerekiyor. Ayrıca vergi indiriminden yararlanacak mükellefin bin liranın üzerinde vadesi geçmiş borcu, son 4 yılda kaçakçılık suçu bulunmayacak. Bakanlık'ın indirime ilişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde değişiklik düzenlemesi 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Yasal süresinde verilen beyannameye ilişkin kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmayacak.
BEYANNAMELERE YÜZDE 40'LIK TARIFE
Geçen yıla ilişkin ücret geliri dışında elde edilen gelirler için verilecek beyannameler, yüzde 40'lık yeni dilim dikkate alınarak düzenlenecek. Gelir Vergisi Tebliği'ne göre; yıllık geliri 500 bin lirayı aşanlar, 500 bin liraya kadar olan kısım için 163 bin 400 lira, aşan kısmı için ise yüzde 40 gelir vergisi ödeyecek. Sporcular, hakemler, eser sahipleri kazançlarının, gelir vergisi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı (bu yıl için 600 bin lira) aşması durumunda beyanname verecek.
HAZAL ATEŞ
BEYANNAMELERE YÜZDE 40'LIK TARIFE
Geçen yıla ilişkin ücret geliri dışında elde edilen gelirler için verilecek beyannameler, yüzde 40'lık yeni dilim dikkate alınarak düzenlenecek. Gelir Vergisi Tebliği'ne göre; yıllık geliri 500 bin lirayı aşanlar, 500 bin liraya kadar olan kısım için 163 bin 400 lira, aşan kısmı için ise yüzde 40 gelir vergisi ödeyecek. Sporcular, hakemler, eser sahipleri kazançlarının, gelir vergisi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı (bu yıl için 600 bin lira) aşması durumunda beyanname verecek.
HAZAL ATEŞ